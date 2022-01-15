Протягом доби на Черкащині під колеса автомобілів потрапили шестеро людей

За добу на Черкащині медики швидкої шість разів виїжджали на дорожньо-транспортні пригоди, під час яких п'ять пішоходів отримали травми, одна жінка загинула. Про це розповіла Суспільному речниця центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірини Назарок.

У Черкасах під колеса автівки потрапили двоє чоловіків 60-ти та 40-ка років, розповіла речниця:

"На мосту по проспекту Хіміків під колеса легковика втрапив чоловік приблизно 60-ти років. Його, попередньо, із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм грудної клітки та травмами органів черевної порожнини доправили до Третьої черкаської міської лікарні", — додала Ірина Назарок.

Інша ДТП сталася на бульварі Шевченка неподалік зупинки "Пастерівська".

"Чоловіку 40-ка років медики надали допомогу на місці події. Його доправили до Черкаської обласної лікарні з політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, переломом гомілки та забійною раною стегна", — зауважила речниця.

У Каневі по вулиці Енергетиків під колеса автівки втрапила 70-річна бабуся. Надавши пацієнтці допомогу, медики доправили її до Канівської ЦРЛ із переломом гомілки.

У ДТП, що сталася в Городищі травми отримала 45-річна жінка.

"О 17:22 диспетчер прийняла виклик, що у Городищі за мостом дорогою на Смілу під колесами автівки опинилася жінка. Попри те, що медики екстренки прибули до місця події за 3 хвилини, їм довелося констатувати смерть постраждалої", — розповіла Ірина Назарок.

В Умані на вулиці Шевченка, біля центральної поліклініки під колеса автомобіля втрапив 30-річний чоловік. Медики екстренки доправили пацієнта до Уманської міської лікарні, попередньо діагностувавши у нього забій коліна та перелом стопи, додала речниця.

Ще одна транспортна пригода сталася також в Умані:

"На вулиці Гайдамацькій під колеса автівки втрапила 20-річна дівчина. Медики швидкої оглянули та надали допомогу травмованій. ЇЇ з численними саднами та забоєм кульшового суглоба також доправили до Уманської міської лікарні", — зауважила Ірина Назарок.

Як повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк, поліція встановлює обставини стосовно названих ДТП. За двома з них відкрили кримінальні провадження:

"Слідчі у справах ДТП з постраждалими відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди у Городищі, під час якої загинула жінка. За даним фактом слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", розповіла Зоя Вовк.

Вона додала, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Ще одне кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України відкрили стосовно винуватця ДТП в Черкасах на проспекті Хіміків.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого, додала Зоя Вовк.

Що відомо

14 січня на всій території Черкаської області вирувала негода: через крижаний дощ та шквальний вітер утворилася ожеледиця на дорогах, повалилися дерева. На ранок 15 січня в області 40 населених пунктів були без електропостачання.

Жителі Черкас увечері 14 січня побачили рідкісне погодне явище — грозу з громом та блискавками під час крижаного дощу. Начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань підтвердив: це нетипове для зими явище зумовила хвиля тепла та вологи, що надійшла з Атлантики.

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