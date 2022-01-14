На Львівщині 38 населених пунктів залишилися без світла через вітер

Через вітер на Львівщині 38 населених пунктів залишилися повністю без світла, ще 24 — частково. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".

Відновлюють електропостачання 120 працівників "Львівобленерго". Знеструмлення виникли у:

Західному РЕМ (Городоцька, Яворівська частина),

Центральний РЕМ (Пустомитівська, Перемишлянська, Жидачівська частина),

Північному РЕМ (Червоноградсько-Сокальська частина),

Східному РЕМ (Бродівська частина),

Південному РЕМ( Сколівська частина),

Карпатському РЕМ (Старосамбірська частина).

За прогнозами синоптиків 14 січня у Львівській області пориви західного вітру 17-22 м/с, вдень місцями 25-27 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

У "Львівобленерго" нагадують про безпеку під час перебування поблизу електромереж:

не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів;

організуйте охорону місця обриву проводу;

відходити з небезпечної зони потрібно "гусячим кроком" — зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної і від землі та пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками.

При падінні дерев або гілок, травмуванні людей інформуйте екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.

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