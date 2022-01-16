На центральному кладовищі Сум вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту

У Сумах 16 січня вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту. На центральному кладовищі міста люди зібралися на панахиду, щоб згадати сумчан, які віддали життя, захищаючи Україну.

На Алеї Героїв центрального кладовища поховано троє бійців, які брали участь в обороні аеропорту.

Це Сергій Табала – наймолодший "кіборг" в Україні, солдат Сергій Абрютін і молодший сержант Микола Ніколаєнко.

"Знаєте, на могилу приїжджають побратими, старші за нас, і кажуть: ми хотіли б, щоб наші діти були схожі на вашого сина", - говорить Валентина Ніколаєнко, мама Миколи Ніколаєнка.

Про загиблих побратимів згадує керівник сумського осередку "Правого сектору" Сергій Супрун: "Що "Сєвєра", що Абрютіна я знав особисто. Крім того, згадую, 20 грудня 2014 року ми з ним якраз бачилися в селі Піски, він казав: хлопці, я скоро приїду додому. Після Нового року буде відпустка. Він приїхав додому, але , на жаль, в труні".

Іван Любченко – один із тих, хто також брав участь в обороні аеропорту. Про полеглих побратимів говорить так: "хай їм буде краще, ніж нам".

Прийшла на кладовище і Ріта Палешко, мати одного з загиблих на війні сумчан – Сергія Палешка. Говорить, що хотіла б бачити більше людей на таких заходах. " Коли ховаємо їх - багато людей, а потім... люди забувають. День скорботи й печалі", - говорить вона.

У Сумах поховані троє загиблих кіборгів, розповів директор центру учасників бойових дій Олесандр Мордванюк.

"Кіборги – це еталон всіх військових, які зараз воюють на сході держави. Саме ті люди, які захищали аеропорт і його околиці, - наймужніші. Ворог оточив їх, наша територія непідконтрольна була, під російськими агресорами . Кіборги є і в Сумах, і на Сумщині. Це не тільки ті, хто боронив, а і хто забезпечував, і підвозив, і стояв на блокпостах", - сказав він.

Що відомо

Кіборги боронили Донецький аеропорт 242 дні. Бої тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчились після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту.

Загалом під час оборони аеропорту загинули понад 200 українських захисників, поранено - більше 500.

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