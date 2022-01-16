16 січня в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. Українські воїни тримали оборону летовища упродовж 242 днів – з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. За стійкість, безстрашність і непереможність захисників ДАПу назвали "кіборгами".

З кінця вересня 2014 року російські найманці атакували українських захисників щодня. Вони стріляли з "Градів", артилерії, танків та стрілецької зброї. 13 січня 2015 року обвалилася диспетчерська вежа аеропорту.

Рішення вивести українських воїнів з Донецького аеропорту командування АТО ухвалило 21 січня 2015 року. Однак ще два дні на території летовища, у пожежному депо ДАПу, залишались семеро бійців 90-го батальйону, яких вдалося вивести звідти 23 січня. У результаті боїв аеропорт був повністю зруйнований і непридатний для оборони.

У боях за ДАП загинули більше сотні військовослужбовців ЗСУ та бійців добровольчих підрозділів, поранених — близько пів тисячі. Багатьох із них відзначили державними нагородами, деяких — посмертно.

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