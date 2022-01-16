Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що влада Австралії принизила саму себе, позбавивши візи першої ракетки світу, серба Новака Джоковича.

Про це він заявив журналістам, коментуючи скандал навколо Джоковича, передає сербський портал Novosti.rs.

"Знущалися з найкращого тенісиста протягом 10-11 днів, щоб вручити йому рішення, про яке знали, що з першого дня його вручать. Вони думають, що принизили Джоковича, але вони принизили себе, і він може повернутися до своєї країни і дивитися всім у вічі з високою головою", — сказав Вучич.

За його словами, після скасування візи Джоковичу "почалося залякування, полювання на відьом щодо однієї людини та цілої країни". Сербський лідер додав, що невдовзі до країни приїдуть спортсмени з Австралії на Чемпіонат з легкої атлетики, але пообіцяв, що Сербія зустрічатиме їх "набагато краще".

"Ми покажемо, що ми кращі за уряд Австралії, і дякую австралійському народу, який, я впевнений, любить сербів", — підсумував Вучич.

Що передувало

Джокович прилетів до Мельбурна 5 січня зі звільненням від вакцинації від коронавірусу, яка потрібна для в'їзду в Австралію. На кордоні йому анулювали візу, назвавши його докази про перенесену у грудні хворобу недостатніми. Джоковича планували депортувати, але його адвокати подали апеляцію, і 10 січня суд став на бік спортсмена.

Проте 14 січня міністр імміграції Австралії повторно анулював візу Джоковича, після чого тенісиста затримали та помістили до центру для нелегальних мігрантів. 16 січня Федеральний суд Мельбурна відхилив апеляцію першої ракетки світу щодо повторного анулювання в'їзної візи. Тож тенісиста депортують і він не зможе виступити на змаганнях Australian Open, що пройдуть у Мельбурні 17-30 січня.

"Мені незручно від того, що вся увага в останні тижні була зосереджена на мені. Сподіваюся, що всі зможуть зосередитися на грі та турнірі, який я люблю. Хотів би побажати гравцям, офіційним особам турніру, волонтерам та фанам усього найкращого упродовж турніру", — сказав Джокович після оголошення судового рішення.

Що відомо

Новак Джокович — чинний чемпіон Australian Open: у фіналі 2021 року серб переміг росіянина Даніїла Мєдвєдєва.

Джокович також є рекордсменом за перемогами на Australian Open. Загалом він дев'ять разів ставав чемпіоном турніру.

У 2021 році Новак Джокович виграв три з чотирьох турнірів "Великого Шолома" — Australia Open, Roland Garros та Wimbledon. На US Open серб поступився росіянину Даніїлу Мєдвєдєву.

Джокович востаннє виходив на корт проти Маріна Чіліча на Кубку Девіса — перемога у двох сетах.

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