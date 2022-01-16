За добу на Кіровоградщині COVID підтвердили у 88 людей, двоє померли

Минулої доби коронавірус підтвердили у 88 жителів Кіровоградської області, серед яких шестеро дітей. 63 людини одужали, двоє чоловіків померли від ускладнень захворювання. Про це розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Це дані на 10:00 16 січня.

Коронавірус минулої доби підтвердили у 56 жінок та 32 чоловіків. А саме:

у 54 жителів Кропивницького району: 36 дорослих, семи-, 12- та 16-річної дитини – з Кропивницької, чотирьох – з Долинської, трьох – зі Знам’янської, двох – з Бобринецької, 17-річної дитини – з Первозванівської, по одній людині з Аджамської, Гурівської, Компаніївської, Новгородківської та Олександрівської громад;

у 20 жителів Олександрійського району: 13 дорослих та 12-річної дитини – з Олександрійської, по двоє – з Петрівської та Приютівської, по одній людині з Онуфріївської та Попельнастівської громад;

у сімох жителів Новоукраїнського району: чотирьох – з Новомиргородської, дорослого та дворічної дитини – з Піщанобрідської, однієї людини зі Смолінської громади;

у сімох жителів Голованівського району: чотирьох – з Вільшанської, по одній людині з Голованівської, Надлацької та Новоархангельської громад.

Хто одужав:

20 жителів Кропивницького району: 16 – з Кропивницької, по одній людині з Великосеверинівської, Дмитрівської, Знам’янської та Суботцівської громад;

20 жителів Олександрійського району: 13 – з Олександрійської, п’ятеро – з Петрівської, по одній людині з Великоандрусівської та Світловодської громад;

19 жителів Новоукраїнського району: десятеро – з Помічнянської, по троє людей з Маловисківської, Новоукраїнської та Рівнянської громад;

четверо жителів Голованівського району: двоє – із Заваллівської, по одній людині з Надлацької та Новоархангельської громад.

Хто помер:

72-річний чоловік з Кропивницької громади Кропивницького району;

67-річний чоловік з Онуфріївської громади Олександрійського району.

Усього, з початку епідемії, коронавірус підтвердили у 33980 жителів Кіровоградської області, серед яких 1463 дітей та 1868 медпрацівників. 30769 жителів регіону, серед яких 1324 дітей та 1734 медиків, одужали. Померли в області 1590 людей, серед них – 5 дітей і 39 працівників лікарень.

На ранок 16 січня на COVID-19 хворіють 1621 житель Кіровоградської області.

Що відомо

В Україні за добу підтвердили 6379 випадків захворювання на коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 88 людей.

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