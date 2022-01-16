На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 397 осіб

У 397 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це сьогодні розповіла директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, вчора померли 2 людини від коронавірусу, одужання підтвердили у 106 осіб. Медики провели 719 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (41 особа): Вишнівецька селищна ОТГ – 3, Кременецька міська ОТГ – 11, Лановецька міська ОТГ – 15, Почаївська міська ОТГ – 6, Шумська міська ОТГ – 6.

Тернопільський район (216 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 17, Бережанська міська ОТГ – 15, Білецька сільська ОТГ – 9, Великоберезовицька селищна ОТГ – 3, Великобірківська селищна ОТГ – 6, Великогаївська сільська ОТГ – 6, Збаразька міська ОТГ – 18, Іванівська сільська ОТГ – 3, Козівська селищна ОТГ – 14, Микулинецька селищна ОТГ – 2, Нараївська сільська ОТГ – 4, Підволочиська селищна ОТГ – 2, Підгаєцька міська ОТГ – 8, Підгороднянська сільська ОТГ – 8, Саранчуківська сільська ОТГ – 1, Скалатська міська ОТГ – 13, Теребовлянська міська ОТГ – 11, Тернопільська міська ОТГ – 76.

Чортківський район (140 осіб): Більче-Золотецька сільська ОТГ – 4, Борщівська міська ОТГ – 6, Бучацька міська ОТГ – 10, Васильковецька сільська ОТГ –10, Гримайлівська селищна ОТГ – 3, Гусятинська селищна ОТГ – 5, Заводська селищна ОТГ – 2, Заліщицька міська ОТГ – 17, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 3, Колиндянська сільська ОТГ – 1, Копичинецька міська ОТГ – 13, Коропецька селищна ОТГ – 4, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 4, Монастириська міська ОТГ – 8, Нагірянська сільська ОТГ – 3, Скала-Подільська селищна ОТГ – 3, Товстенська селищна ОТГ – 7, Трибухівська сільська ОТГ – 8, Хоростківська міська ОТГ – 9, Чортківська міська ОТГ – 20.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 110 755 осіб, з них 105 062 вже видужали та 2 172 людини померли.

Що відомо