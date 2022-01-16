На Закарпатті за добу виявили 166 випадків COVID-19

166 нових випадків COVID-19 виявили на Закарпатті за минулу добу, 15 січня. Такі дані повідомили на сайті МОЗ. За добу 294 пацієнти одужали, двоє людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 90 426 випадків COVID-19. 83 388 пацієнтів подолали хворобу, 2 475 — померли.

Усього за час пандемії в Україні захворіли понад 3,7 млн людей, понад 3,5 млн — одужали, 98 283 людей — померли.

Що відомо:

COVID-19 в Україні: за добу захворіли понад 6 тисяч людей;

Щепитися бустерною дозою можна в центрах вакцинації в Ужгороді;

Наприкінці січня у "Дії" можна буде згенерувати новий COVID-сертифікат про бустерне щеплення — МОЗ.

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