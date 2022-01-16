COVID-19: на Херсонщині діагностували 71 новий випадок захворювання

У Херсонській області за минулу добу, 15 січня, зафіксували 71 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Про це йдеться на сторінці Херсонської облдержадміністрації у Facebook.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Херсонському районі - 63, ще 7 людей захворіли у Скадовському районі, 1 людина - у Каховському.

Стан хворих задовільний, 62 людей перебувають на самоізоляції, до медичних закладів госпіталізували 9 людей.

За добу в області померли три жінки, вони мали пневмонію та Covid-19.

Також зафіксували 9 одужань.

Тож наразі в області 79 922 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них: 75 580 людей побороли недуг; 1574 людини інфіковані COVID-19; 2768 людей померли.

Що відомо

У Херсонській області за попередню добу, 14 січня, зафіксували 144 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

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