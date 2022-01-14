COVID-19 на Волині: 126 нових випадків за добу, один – летальний

За останню добу на Волині підтвердили 126 нових випадків коронавірусної інфекції. Одна людини померли від ускладнень, викликаних хворобою. Про ситуацію із захворюваністю станом на 15 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 24 людини. Один летальний ок випадки зафіксували в Луцькій громаді.

Методом ПЛР протестували 816 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 47 хворих

Городищенська ТГ – 1 хворий

Ківерцівська ТГ – 3 хворих

Підгайцівска ТГ – 9 хворих

Цуманська ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинська ТГ – 15 хворих

Зимнівська ТГ – 2 хворих

Нововолинська ТГ – 4 хворих

Поромівська ТГ – 1 хворий

Устилузька ТГ – 1 хворий

Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих

Маневицька ТГ – 2 хворих

Прилісненська ТГ – 2 хворих

Сошичненська ТГ – 1 хворих

Голобська ТГ – 1 хворий

Ковельська ТГ – 13 хворих

Луківська ТГ – 1 хворий

Люблинецька ТГ – 2 хворих

Ратнівська ТГ – 1 хворий

Самарівська ТГ – 3 хворих

Сереховичівська ТГ — 1 хворий

Старовижівська ТГ – 10 хворих

Турійська ТГ – 2 хворих

За весь час пандемії в області захворіли 104 816 волинян. 101 095 людей одужали від COVID-19. 2 216 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби епідеміологи повідомляли про 168 нових випадків COVID-19 і п'ять смертей від ускладнень, викликаних хворобою.

За добу 14 січня проти COVID-19 в області провели 1 575 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу 330 162 людини, дві дози – 305 045 волинян. Додаткову дозу ввели 230 людям, бустерну дозу – 999.

щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу 330 162 людини, дві дози – 305 045 волинян. Додаткову дозу ввели 230 людям, бустерну дозу – 999. Епідпрогноз для волинян на кінець січня та початок лютого не є благополучним. Очікується збільшення хворих на коронавірус, зокрема на новий штам "Омікрон". Про це розповіла під час брифінгу керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

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