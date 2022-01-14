COVID-19 на Волині: 126 нових випадків за добу, один – летальний

За останню добу на Волині підтвердили 126 нових випадків коронавірусної інфекції. Одна людини померли від ускладнень, викликаних хворобою. Про ситуацію із захворюваністю станом на 15 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужали 24 людини. Один летальний ок випадки зафіксували в Луцькій громаді.
Методом ПЛР протестували 816 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 47 хворих
- Городищенська ТГ – 1 хворий
- Ківерцівська ТГ – 3 хворих
- Підгайцівска ТГ – 9 хворих
- Цуманська ТГ – 1 хворий
- Володимир-Волинська ТГ – 15 хворих
- Зимнівська ТГ – 2 хворих
- Нововолинська ТГ – 4 хворих
- Поромівська ТГ – 1 хворий
- Устилузька ТГ – 1 хворий
- Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих
- Маневицька ТГ – 2 хворих
- Прилісненська ТГ – 2 хворих
- Сошичненська ТГ – 1 хворих
- Голобська ТГ – 1 хворий
- Ковельська ТГ – 13 хворих
- Луківська ТГ – 1 хворий
- Люблинецька ТГ – 2 хворих
- Ратнівська ТГ – 1 хворий
- Самарівська ТГ – 3 хворих
- Сереховичівська ТГ — 1 хворий
- Старовижівська ТГ – 10 хворих
- Турійська ТГ – 2 хворих
За весь час пандемії в області захворіли 104 816 волинян. 101 095 людей одужали від COVID-19. 2 216 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби епідеміологи повідомляли про 168 нових випадків COVID-19 і п'ять смертей від ускладнень, викликаних хворобою.
- За добу 14 січня проти COVID-19 в області провели 1 575 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу 330 162 людини, дві дози – 305 045 волинян. Додаткову дозу ввели 230 людям, бустерну дозу – 999.
- Епідпрогноз для волинян на кінець січня та початок лютого не є благополучним. Очікується збільшення хворих на коронавірус, зокрема на новий штам "Омікрон". Про це розповіла під час брифінгу керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
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