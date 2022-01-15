У Рівному частину Басівкутського водосховища перетворили на хокейний майданчик. Там тренуються представники любительських команд “Легіон” і “Фаворит”, інформує кореспондент Суспільного.

У суботу, 15 січня, спортсмени вперше провели вечірнє тренування. Для цього, як розповів гравець “Легіону” Петро Бондарчук, він упродовж двох днів монтував освітлення. Електрику беруть від генератора.

Фото: Сергій Татаренко, Суспільне Рівне

Сам майданчик облаштували за магазином “Хортиця”.

“Не страшно, лід доволі міцний. Ми дуже полюбляємо хокей, тому шукаємо всі способи, щоб пограти. Цієї зими це третій чи четвертий раз, але ввечері вперше. Переважно робимо це вдень, але всі по роботах, то зібрались увечері”, – каже Петро Бондарчук.

Він зазначив, що щороку їздять у Тернопіль на всеукраїнські змагання “Ternopil Hockey Classic”. Наразі саме триває підготовка до цього турніру.

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