Понад 20 людей евакуювали з багатоповерхівки в Ужгороді через пожежу

У багатоповерхівці на вулиці Легоцького в Ужгороді сталася пожежа. О 14-ій годині 15 січня зайнялася квартира, — повідомив телефоном Суспільному речник ДСНС на Закарпатті Федір Філіп.
За словами речника, пожежа у багатоповерхівці виникла на третьому поверсі.
"На момент прибуття рятувальників вогонь охопив близько 22 кв.м. помешкання. Рятувальники розділилися на групи: одні займалися гасінням пожежі, а інші розпочали евакуацію мешканців з верхніх поверхів", — повідомив речник.
Із квартир багатоповерхівки пожежники вивели 20 людей. У квартирі, де сталося займання, службовці виявили власницю помешкання та її доньку з дитиною. Їх теж вивели з помешкання.
О 14:53 пожежу локалізували та, о 15:40, ліквідували. За словами речника закарпатських рятувальників, внаслідок пожежі ніхто не травмувався. Причини займання та завдані вогнем збитки встановлюють.
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