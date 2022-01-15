У приватному житловому будинку в місті Берегове троє людей отруїлися чадним газом та загинули. Про це Суспільному телефоном повідомила речниця Головного управління Національної поліції на Закарпатті Тетяна Щоголєва. Подія сталася 14 січня близько 20:30.

За словами речниці, у будинку загинули троє людей: 50-річний чоловік та дві жінки віком 83 та 63 роки. За попередньою інформацією, мешканці будинку загинули через витік чадного газу.

"Коли поліцейські виявили тіла загиблих, у будинку ще горіла газова плита", — повідомила речниця Нацполіції області.

На сайті ДСНС України повідомили, що витік чадного газу стався через несправність газової колонки.

За словами Тетяни Щоголєвої тіла загиблих відправили на дослідження, на якому встановлять остаточну версію загибелі.

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