В Мукачеві горіла пекарня. Травмованих немає

Пожежа сталася ввечері 13 січня на території пекарні у Мукачеві. Займання виникло на вулиці Берегівській у котельні, прибудованій до головного приміщення. Про це 14 січня Суспільному повідомив речник ДСНС в області Федір Філіп.

За його словами, до рятувальників звернулися 13 січня близько 8 вечора. Зателефонували працівники, які почули пожежну сигналізацію.

"До місця було направлено 2 відділення вогнеборців державної пожежно-рятувальної частини м. Мукачево, — сказав речник. — О 20:04 пожежу на площі близько 8 кв.м. Вдалося локалізувати. Її ж повна ліквідація тривала до 20:35. Таким чином, не дозволено вогню поширитися на будівлю там, де відбувається технологічний процес. Причина і обставини події з’ясовуються правоохоронними органами. Вогнем пошкоджено твердопаливний і газовий котли, а також близько 2 метрів кубічних дров".

За словами Федора Філіпа, загиблих чи травмованих людей на пожежі не було.

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