У Кривому Розі на пожежі врятували двох дорослих та двох дітей

У Кривому Розі під час пожежі у квартирі п`ятиповерхового житлового будинку врятували 4 людей. Про це йдеться на офіційному сайті управління ДСНС в області.

Подія сталася 15 січня на вулиці Сергія Колачевського Тернівського району міста.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що горить квартира, яка розташована на першому поверсі. Існувала загроза поширення вогню на сусідні квартири.

Під час ліквідації пожежі за допомогою пожежної автодрабини надзвичайники врятували чоловіка з п’ятого поверху, а також винесли на руках жінку та двох дітей: 2 та 9 років.

На свіже повітря самостійно вийшли 8 мешканців квартир з верхніх поверхів.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку, меблі та облицювання балконів верхніх поверхів. Загальна площа пожежі 14 кв. м.

Загиблих та травмованих немає. Встановлюються причини займання.

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