На Одещині горить національний природний парк

Пожежа спалахнула на території Нижньодністровського національного природного парку, що на Одещині. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.

За даними рятувальників, орієнтовно, горить 5 гектарів.

Наразі пожежу намагаються локалізувати та, надалі, ліквідувати. Гасіння ускладнює сильний вітер та відсутність під'їздів до місця займання. Є загроза перекидання вогню на дачний кооператив "Ватерсіті".

ГУ ДСНС в Одеській області

ГУ ДСНС в Одеській області

Від ДСНС залучили 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.

Як повідомив еколог Іван Русєв, було зареєстровано 15 вогнищ загоряння у дельті Дністра в різних її місцях: від заповідної зони нацпарку біля Дністровського лиману, неподалік села Маяки і північ – до плавнів у зоні озера Криве, неподалік села Яски. За попередніми оцінками, вигоріло більше тисячі рослин та насаджень.

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