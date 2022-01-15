У Тернополі провели парад вертепів

У Тернополі на Театральному майдані провели парад вертепів. Колядували колективи з ОТГ області. Так відзначили свято зимового календарно-обрядового фольклору "Нова радість стала". Про це повідомила речниця Тернопільської ОДА Ганна Василенко.

За її словами, на Театральному майдані лунали колядки, щедрівки, на головних вулицях міста можна було побачити парад вертепів. До фестивалю долучились понад 200 учасників із всієї області.

Фото: Тернопільська ОДА Парад вертепів

Учасники та переможці міських конкурсів "Різдвяне диво" і "Феєрія новорічного міста" отримали нагороди.

Фото: Тернопільська ОДА Театральний майдан

Нагадаємо, обласне свято зимового календарно-обрядового фольклору "Нова радість стала" проводять з 1989 року.

Фото: Тернопільська ОДА Учасники колядували та щедрували

Організували свято зимового фольклору працівники Тернопільського обласного методичного центру народної творчості за сприяння ТМР та Управління культури міста.

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