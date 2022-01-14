На Тернопільщині жителі села водили Маланку

У селі Юстинівка Тернопільського району сьогодні водили Маланку. 15 людей переодяглися в костюми циганки, коваля, поліцейського. Вони ходили по селу, співали пісні і колядували.
Співаючи пісню учасники Маланки зайшли на подвір’я Івана Галайка.
"Займаємося цим роками. Це від предків нам передається. Кожен рік ходимо", – учасник Маланки Іван Ковалик.
Також учасники Маланки зайшли і на подвір’я жительки села Юстинівка Галини Ходань.
"Ми дякуємо їм всім. Дай Боже, щоб ми всі були здорові і щасливі, щоб Маланка була у кожного в нас вдома", – розповіла Ходань.
Роль коваля у цьому дійстві виконує Богдан Кучма.
"Чим більше ми стукаємо, тим більше у сім’ї буде щастя", – каже учасник Маланки.
45-тирічний Богдан Груб’як найстарший учасник Маланки. Чоловік приїхав зі Львова, щоб долучитися до цього дійства. Він грає на акордеоні.
"Я непрофесійний музикант, я сам по собі. Мені мій дід показав одну пісню. Продовжую гру", – каже Груб’як.
Один із учасників Маланки Михайло Ухман розповів, що репетирували пісні вночі напередодні:
"Кинув роботу, приїхав з Києва, щоб походити з хлопцями і організувати це все дійство. Щоб весь світ і вся країна знала, що в нас відбувається".
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