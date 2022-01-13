Львів'ян закликали не купатися у водоймах на Водохреще

Львів'ян закликали не купатися та не пірнати в ополонку 19 січня, на Водохреще, адже через мінливу погоду, крига може бути нестійкою. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"Зважаючи на те, що зараз температура повітря є досить нестабільною, то крига на озерах і річках не є міцною, і при виході на неї можна проломитися і піти під воду. Тому закликаємо усіх мешканців Львівської міської територіальної громади подумати про свою безпеку і здоров’я та утриматися від купання в ополонці", — повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

В управлінні нагадують, що купатися не варто людям, які мають хвороби нирок, діабет і проблеми з тиском.

Правила безпеки, яких потрібно дотримуватися, якщо вирішили купатися:

за годину до купання слід добре поїсти, але не пити алкоголю;

з собою треба мати зручний одяг, щоб могти швидко роздягнутися та одягнутися після купання;

перед тим, як зайти у воду, треба добре розігрітися: кілька хвилин бігу, сполоснути обличчя водою тощо;

до ополонки треба підходити в зручному взутті: черевики або вовняні шкарпетки, можуть бути спеціальні гумові капці, йти треба повільно та уважно;

бути у воді не більше 30 секунд і не занурюватися з головою.

Після виходу з води, необхідно добре розтерти тіло сухим рушником, одягнутися, виконати декілька інтенсивних фізичних вправ, випити гарячого чаю.

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