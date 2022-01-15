На Львівщині немовлятам почали проводити обов'язковий скринінг слуху

За статистикою в Україні до 5% новонароджених мають вади слуху. Аби вчасно діагностувати проблему та розпочати лікування, з 2022 року скринінг слуху для немовлят став обов'язковим. Про це Суспільному повідомив керівник Центру слуху 2-го медичного об'єднання Петро Павлюк.

У відділенні інтенсивного лікування неонатального центру обласної лікарні перебувають недоношені діти та ті, яким лікування потрібне з народження. Таким немовлятам скринінг слуху проводять обов’язково вже майже 7 років.

"Причиною порушення слуху в таких маленьких діток може бути і недоношеність, такі дітки в нас є, також є дітки з важкою патологією після народження, дітки з вродженими вадами. Ми перевіряємо, чи нормально сформовані центри слуху в мозку, які дають можливість дитині все чути", — каже лікарка-генетик обласного неонатального центру Оксана Маснак.

Суспільне Львів Скринінг слуху

Лікарка розповідає, часто батьки звертаються до медиків запізно, коли розуміють, що дитина у дошкільному віці не говорить. Проте у такому випадку скоригувати ваду стає значно важче.

Аби якнайшвидше виявити проблему та розпочати лікування, від початку 2022 року в усіх пологових будинках новонародженим перевірятимуть слух. Повторно скринінг проводитимуть у 3 місяці, у 3 роки, та у 6 — перед школою. За бажанням батьки можуть написати офіційну відмову від обстеження.

Суспільне Львів Скринінг слуху

Керівник центру слуху Петро Павлюк розповідає, за статистикою, в Україні зі 100 немовлят – 5 мають проблеми із слухом.

"Перше, що має занепокоїти, це коли до дитинки ви щось говорите, а вона не реагує. Або можна так, коли дитина бавиться собі іграшками, і ви до неї підходите десь трошки здалеку, щоб не налякати, і, наприклад, плескаєте в долоні, і дитина на це ніяк не відповідає, це вже є перші ознаки, на які треба зреагувати", – каже Петро Павлюк.

За бажанням скринінг можуть пройти також діти старшого віку.

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