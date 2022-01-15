В Україні без світла залишились майже півтори тисячі населених пунктів

Станом на ранок 15 січня внаслідок сильних поривів вітру без електропостачання залишились 1418 населених пунктів України.
Як повідомила пресслужба ДСНС, проблеми з електропостачанням виникли у 16 областях, а саме:
- у Львівській області – 226 населених пунктів,
- Київській – 201,
- Чернігівській – 184,
- Хмельницькій – 166,
- Житомирській – 163,
- Сумській – 160,
- Полтавській – 73,
- Тернопільській – 53,
- Черкаській – 40,
- Чернівецькій – 34,
- Донецькій – 28,
- Рівненській – 26,
- Дніпропетровській – 22,
- Вінницькій – 20,
- Луганській – 11,
- Кіровоградській – 11.
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
Напередодні, 14 січня, в Укргідрометцентрі попереджали, що в Україні очікується сильний вітер (II рівень небезпечності (помаранчевий), який подекуди досягатиме штормових позначок у 25-27 м/с.
Що відомо
- Ввечері 14 січня у Києві внаслідок негоди дерево впало на автомобіль і затиснуло пасажирку та водія, внаслідок чого останній загинув. Також було пошкоджено десяток автомобілів.
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