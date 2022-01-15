В Україні без світла залишились майже півтори тисячі населених пунктів

Станом на ранок 15 січня внаслідок сильних поривів вітру без електропостачання залишились 1418 населених пунктів України.

Як повідомила пресслужба ДСНС, проблеми з електропостачанням виникли у 16 ​​областях, а саме:

у Львівській області – 226 населених пунктів,

Київській – 201,

Чернігівській – 184,

Хмельницькій – 166,

Житомирській – 163,

Сумській – 160,

Полтавській – 73,

Тернопільській – 53,

Черкаській – 40,

Чернівецькій – 34,

Донецькій – 28,

Рівненській – 26,

Дніпропетровській – 22,

Вінницькій – 20,

Луганській – 11,

Кіровоградській – 11.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Напередодні, 14 січня, в Укргідрометцентрі попереджали, що в Україні очікується сильний вітер (II рівень небезпечності (помаранчевий), який подекуди досягатиме штормових позначок у 25-27 м/с.

Що відомо

Ввечері 14 січня у Києві внаслідок негоди дерево впало на автомобіль і затиснуло пасажирку та водія, внаслідок чого останній загинув. Також було пошкоджено десяток автомобілів.

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