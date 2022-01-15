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В Україні без світла залишились майже півтори тисячі населених пунктів
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В Україні без світла залишились майже півтори тисячі населених пунктів

Тетяна Яворович
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В Україні без світла залишились майже півтори тисячі населених пунктів

Станом на ранок 15 січня внаслідок сильних поривів вітру без електропостачання залишились 1418 населених пунктів України.

Як повідомила пресслужба ДСНС, проблеми з електропостачанням виникли у 16 ​​областях, а саме:

  • у Львівській області – 226 населених пунктів,
  • Київській – 201,
  • Чернігівській – 184,
  • Хмельницькій – 166,
  • Житомирській – 163,
  • Сумській – 160,
  • Полтавській – 73,
  • Тернопільській – 53,
  • Черкаській – 40,
  • Чернівецькій – 34,
  • Донецькій – 28,
  • Рівненській – 26,
  • Дніпропетровській – 22,
  • Вінницькій – 20,
  • Луганській – 11,
  • Кіровоградській – 11.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Напередодні, 14 січня, в Укргідрометцентрі попереджали, що в Україні очікується сильний вітер (II рівень небезпечності (помаранчевий), який подекуди досягатиме штормових позначок у 25-27 м/с.

Що відомо

  • Ввечері 14 січня у Києві внаслідок негоди дерево впало на автомобіль і затиснуло пасажирку та водія, внаслідок чого останній загинув. Також було пошкоджено десяток автомобілів.

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