На Івано-Франківщині 57 працівників Служби автомобільних доріг розчищали шляхи. Станом на ранок 15 січня проїзд дорогами державного значення області забезпечений.
Про це повідомили на однойменній сторінці у Facebook.
"Сильні пориви вітру до 25-27 м/с спричинили падіння дерев на проїзну частину доріг. Такі випадки зафіксували в селі Марківці на дорозі Н-10 Стрий — Мамалига. Дорожники оперативно ліквідували загрозу руху", — йдеться у дописі.
Дорожники закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та за можливості утриматися від далеких поїздок.
Що відомо
Протягом дня і вечора 14 січня на Івано-Франківщині шквальний вітер повалив декілька дерев. Рятувальники ліквідовували наслідки негоди.
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