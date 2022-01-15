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Понад пів сотні дорожників розчищали шляхи Івано-Франківщини — Служба автомобільних доріг
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Понад пів сотні дорожників розчищали шляхи Івано-Франківщини — Служба автомобільних доріг

Маріaна Басалига
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Понад пів сотні дорожників розчищали шляхи Івано-Франківщини — Служба автомобільних доріг Фото ілюстративне: Суспільне Карпати

На Івано-Франківщині 57 працівників Служби автомобільних доріг розчищали шляхи. Станом на ранок 15 січня проїзд дорогами державного значення області забезпечений.

Про це повідомили на однойменній сторінці у Facebook.

"Сильні пориви вітру до 25-27 м/с спричинили падіння дерев на проїзну частину доріг. Такі випадки зафіксували в селі Марківці на дорозі Н-10 Стрий — Мамалига. Дорожники оперативно ліквідували загрозу руху", — йдеться у дописі.

Дорожники закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та за можливості утриматися від далеких поїздок.

Що відомо

Протягом дня і вечора 14 січня на Івано-Франківщині шквальний вітер повалив декілька дерев. Рятувальники ліквідовували наслідки негоди.

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