Протягом дня і вечора 14 січня на Івано-Франківщині шквальний вітер повалив декілька дерев. Рятувальники ліквідовували наслідки негоди. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

"Сильні пориви вітру повалили поодинокі дерева на автошляхи. Також повалені дерева пошкодили два припарковані легкові автомобілі в селі Ценява Коломийського району. Ніхто не травмувався", — йдеться у дописі.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуації в області

Прикарпатські рятувальники виїжджали 12 разів, щоб надати допомогу. Вони прибрали 16 повалених вітром дерев.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуації в області

Наслідки негоди ліквідовували 42 надзвичайники на 12 автомобілях.

"Звертаємося до жителів Прикарпаття за можливості залишатися вдома та не виходити на вулицю без крайньої потреби. Також триматися подалі великих дерев, конструкцій білбордів та не паркувати під деревами автомобілі", — закликають рятувальники.

Що відомо

Протягом доби 14 січня синоптики прогнозували сильний північно-західний вітер — 25-30 м/с.

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