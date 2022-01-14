На Івано-Франківщині через сильні пориви вітру без електропостачання залишилися п'ять сіл, ще три — частково знеструмлені. Про це повідомляють на Facebook-сторінці "Прикарпаттяобленерго".

Станом на 9:30 через падіння гілок дерев на проводи повністю без електропостачання залишилися села Колінки та Репужинці Чернелицької територіальної громади, Михальче Городенківської громади, Снідавка Косівської громади та село Залужжя Рогатинської громади.

"Частково знеструмлені — села Далешове, селище Чернелиця Чернелицької громади та село Татарів Ворохтянської громади", — йдеться у дописі "Прикарпаттяобленерго".

Що відомо

Протягом доби 14 січня синоптики прогнозували сильний північно-західний вітер — 25-30 м/с.

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