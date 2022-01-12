Під Полтавою врятували рибалку, який провалився під лід

У селі Затурине Полтавської громади 12 січня 70-річний чоловік провалився під лід. З води його дістали місцеві жителі, розповіла Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Яніна Любецька.

Надзвичайникам про те, що на річці під лід провалився рибалка, повідомили близько 8:00.

Як розповіла Яніна Любецька, крики про допомогу чоловіка почули місцеві жителі та староста села. Вони за допомогою підручних засобів витягли рибалку на берег, а також викликали медиків та рятувальників.

"Я прийшов додому, почув крики про допомогу і схопив мотузку, яка в мене була під рукою, і побіг до річки. Я прибіг надавати допомогу, схопив мотузку, і кинув. Потім тримав його, щоб він не потонув", – каже житель селп Затурине Руслан Заіка.

фото: ДСНС України в Полтавській області Автомобілі надзвичайників та медиків на місці події

"Ми його учотирьох ледве дотягли до берегу. Він важкий. Тут ми його уже роздягли, відмасажували, бо він уже й говорити не міг", – говорить староста села Затурине Михайло Матвієць.

До приїзду "швидкої" рятувальники зняли з рибалки мокрий одяг та обігріли. Крім того, вони витягли з річки особисті речі чоловіка. З попереднім діагнозом переоходження його доставили до першої міської лікарні Полтави, розповіла речниця рятувальників Полтавщини Яніна Любецька.

Нині чоловік вдома, сказала телефоном Суспільному дружина рибалки. Називати своє ім’я вона відмовилася.

За словами речниці рятувальників Полтавщини Світлани Рибалко, за холодний період в області це четвертий випадок, коли люди провалювалися під лід.

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