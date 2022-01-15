Вночі 14 січня у Харкові пориви вітру досягли 30 м/с. Дерева падали на колії трамваїв, лінії електропередач, одне з дерев перегородило проїзд до пологового будинку №7 на вулиці Шота Руставелі, 12.

Наслідки негоди комунальникам допомагали усувати рятувальники, повідомили на Facebook-сторінці управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області зранку 15 січня.

Підрозділи рятувальників п'ять разів виїжджали на виклики комунальників, щоб прибирати повалені дерева, а також металевий лист, який зірвало з даху багатоповерхівки.

"Також рятувальники розчищали в'їзд до пологового будинку (м. Харків, вул. Руставелі, 12) від поваленого на проїжджу частину дерева... Всього до ліквідації наслідків негоди залучено 6 одиниць техніки та 20 рятувальників", — йдеться у повідомленні.

За інформацією з Facebook-сторінки КП "Харківзеленбуд", на 9:30 15 січня за ніч на території, яку обслуговує підприємство, впало п'ять дерев та 44 великі гілки. Перешкоди усунули, 10 бригад продовжують чергувати.

15 січня пориви вітру зменшаться до 15-20 м/с, нагадують у ДСНС, очікують на невеликий мокрий сніг, слабку хуртовину, на дорогах — ожеледицю. Вночі від 0°C до -5°C, вдень від -3°C до +2°C.

Уточнено 11:10. Як повідомляють на сайті Харківської міськради із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, внаслідок негоди в місті впало 17 дерев та близько 150 гілок, зокрема 44 великих.

"Також було пошкоджено покрівлі та парапети 38 житлових будинків... також впали плафони двох світлофорів", — йдеться у повідомленні.

Прапор на стелі біля річки Лопань, який напередодні розірвало поривами вітру, за інформацією міськради, замінили. Він спущений, поки вітер не стихне.

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