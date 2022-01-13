На Харківщині 14 січня посилиться вітер, також синоптики прогнозують сніг та дощ.

Погода зміниться внаслідок проходження циклону Famke, повідомили у Харківському регіональному гідрометцентрі 13 січня.

За даними синоптиків, у Харкові та області ввечері 14 січня посилиться вітер до 25-27 м/с.

"Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг. Вдень мокрий сніг, дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, вночі 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с, ввечері посилення до 25-27 м/с. Підвищення температури повітря: вночі від -8 до -13°C, вдень від -1°C до +4°C", — сказано у повідомленні.

Погодні умови 14 січня відповідатимуть "помаранчевому" рівню небезпеки, попереджають у гідрометцентрі.

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