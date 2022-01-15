За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 581 особу

1 581 особу щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 529 людей, другою дозою – 865, додатковою – 4, бустерною дозою – 183. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 699 938 осіб.

По Україні за минулу добу 90 817 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 498 людей, другу дозу – 43 127 людей, додаткову дозу отримали 659 людей, бустерну дозу – 16 533 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 972 000 людини, з них отримали першу дозу – 14 971 998 людей, отримали дві дози – 14 240 830 людей, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 87 196 людей. Загалом провели 29 309 322 щеплення.

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