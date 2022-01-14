На Тернопільщині майже 1 700 осіб щепили бустерною дозою

Майже 1 700 жителів області щепили бустерною дозою та 62 людей імунізували додатковою дозою від COVID-19. Про це Суспільному розповів заступник директорки обласного департаменту охорони здоров'я Вадим Кравчук.

"Ревакцинаційна доза була рекомендована спочатку для медичних працівників і працівників будинків інтернатного типу. З 30 грудня рекомендовано було ревакційну дозу особам 60+. 6 січня – особам 18 років і старше. Дозволено було всім. Бустерна доза використовується, щоб підсилити ефективність вакцинації. Вона використовується після 6 місяців після останньої вакцинації і використовується м-РНК вакцина. Додаткова доза використовується для осіб із імуносупресією. Тобто тих, які мають знижений імунітет внаслідок певних захворювань. Це є онкологія, осіб після хіміотерапії, після пересадки органів і тих осіб, які знаходяться на постійній гормональній терапії. Вона виконується через 1-3 місяці після останньої вакцинації тою вакциною, якою була проведена остання вакцинація", – каже Кравчук.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

Регіональна координаторка вакцинальної кампанії на Тернопільщині Марія Павельєва каже, що в області функціонують 15 центрів та 60 пунктів вакцинації, окрім того, працює 45 мобільних бригад. Порядок отримання бустерної дози нічим не відрізняється від отримання 1-ї або 2-ї доз вакцин проти COVID-19.

Марія Павельєва розповіла, що з початку кампанії однією дозою щепили понад 360 тисяч людей. І дві дози препарату отримали більше ніж 335 тисяч осіб, це – приблизно 38% дорослого населення області.

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