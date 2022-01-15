Хмарно та помірні морози. Якою буде погода в Україні у вихідні

У вихідні 15–16 січня в Україні очікується переважно хмарна погода з проясненнями. Денна температура повітря коливатиметься від 0 до -8 °C.

За прогнозом Sinoptik.ua, у північних та центральних областях вихідні будуть незатишними, з хмарною погодою та денною температурою від 0 до -4 °C. У суботу, 15 січня, вдень можливий дрібний сніг, який закінчиться до вечора. У неділю, 16 січня, опадів не очікується. Ночі будуть помірно морозними – до -5…-7 °C, у Сумській та Полтавській областях пройде мокрий сніг.

На півдні країни, а саме в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях небо майже цілодобово буде затягнуте хмарами, але обійдеться без опадів. Удень стовпчики термометрів покажуть до +3…+6 °C, вночі — близько 0 °C.

На заході України вдень 15 та 16 січня очікується хмарна погода з проясненнями при температурі близько 0 °C. У ніч з суботи на неділю можливі помірні морози – до -8 °C на Закарпатті та близько -4…-5 °C в інших областях. Сніголавинна обстановка в Карпатах на вихідних сприятиме активному відпочинку. На трасах у Львівській області можна спокійно кататися на лижах та бордах. В Івано-Франківській та Закарпатській областях зберігається помірний ризик сходження снігових лавин, тобто тільки на крутих схилах і лише при великих навантаженнях.

У східних регіонах вдень 15 січня буде близько 0 °C, вночі — до -3°C. У неділю, 16 січня, буде трохи холодніше: вдень термометри покажуть -1…-3 °C, вночі — до -6 °C. У Донецькій та Луганській областях у вихідні падатиме дрібний сніг.

Наступний тиждень на півдні розпочнеться з температури +4…+6 °C та хмарної погоди з проясненнями. У західних, північних та центральних областях погода 17 січня буде сніжною з температурою близько 0 °C. У східних областях очікується нульова температура, у Харківській та Дніпропетровській областях пройде невеликий сніг.

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