Синоптики попереджають про шквальний вітер на Кіровоградщині

Вдень 14 січня у місті Кропивницький та у Кіровоградській області очікують вітер 15-20 м/с, місцями до 25-27, розповіла Суспільному працівниця Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарева.

Рівень небезпеки – помаранчевий. Всього в Україні застосовують чотири рівні: зелений – погодні умови не несуть загрози, жовтий – є ймовірність небезпеки, помаранчевий – погодні умови небезпечні і червоний – умови вкрай небезпечні.

Сьогодні, 13 січня на 08.00 температура повітря у Кропивницькому становила 15° морозу.

14 січня ( у п'ятницю) хмарно, вночі невеликий сніг, температура 2-7° морозу, вдень – від 4° морозу до 1° тепла.

Протягом доби 15 січня (субота) температура буде коливатися від 2° морозу до 3° тепла, 16 січня (неділя) –вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

Що відомо:

В Кропивницькому 12 січня середня добова температура повітря склала -9,1° (кліматична норма -5,6°).

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