601 пацієнт із коронавірусом перебуває на стаціонарному лікуванні у медзакладах Закарпаття. Про це 14 січня розповів директор обласного департаменту охорони здоров’я Анатолій Пшеничний.

За його словами, 434 пацієнти потребують кисневої підтримки.

"Третина ліжок зайнята, але реанімаційні та палати інтенсивної терапії ще достатньо на високому рівні, — сказав Анатолій Пшеничний. — До 50% зайняті інтенсивні ліжка. Це 71 пацієнт, які знаходяться на апараті штучної вентиляції легень. Один пацієнт вакцинований повністю, та один — однією дозою. Це підтвердження того, що вірогідність вакцинованій людині в разі хвороби потрапити на реанімаційне ліжко чи апарат штучної вентиляції легень набагато нижча".

Що відомо:

Загалом у лікарнях Закарпаття для хворих на COVID-19 є 1930 ліжок.

Щепитися бустерною дозою можна в центрах вакцинації в Ужгороді.

Яка різниця між додатковою і бустерною дозами COVID-вакцини. Пояснює очільник МОЗ.

На Закарпатті мобільні бригади планують відправляли у села для вакцинації людей від коронавірусу.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram