Мобільні бригади планують відправляти у села для вакцинації людей від коронавірусу. Про це 14 січня розповіла головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик.

Михайло Білканич, житель Великого Березного, отримав другу дозу вакцини від коронавірусу в Костринській амбулаторії.

"Вирішив вакцинуватися у зв’язку з тим, що у мене вдома були випадки зараження коронавірусом, — пояснив чоловік. — На жаль, батьки дуже важко перенесли це захворювання. І я вирішив вакцинуватися: сьогодні була друга доза".

Щодня в цій амбулаторії щепляться близько 10 людей, розповідає сімейна лікарка Марія Повханич.

"Люди записуються у медсестер і потім, коли назбирається більша кількість людей: робиться замовлення вакцини, ми її забираємо і вакцинується більша кількість людей, з усіх дорослих людей, які мають декларації – щеплено 20%", — розповіла вона.

У Костринській громаді, куди входять 6 сіл, проживає 5 700 людей. Голова громади Василь Черевка каже: вакциновані – 1 100.

"25-26% – це в нас працюють два центри вакцинації: Костринська та Лютянська амбулаторії. Дуже багато нашого населення їздить за кордон на заробітки, а там, як ви знаєте, в Угорщині, Словаччині та Польщі пропонували щепитися або йти на карантин. Дуже багато наших людей щепилися. Вони не показують нам сертифікати, тому ми не маємо обліку їх. Хоча таких людей велика кількість".

Близько 60% вакцинованих на Закарпатті — це жителі сіл, розповіла головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик.

"Нам потрібно зараз намагатися охопити саме віддалені села. Адже ми розуміємо, що амбулаторій набагато більше, ніж пунктів щеплення і вже практикуються виїзди мобільних бригад у віддалені села. Зараз наша основна увага та концентрація буде на виїзді мобільних бригад саме для вакцинації вікової групи 60 років та більше", — сказала епідеміологиня.

За словами Вікторії Тимчик, записатися на щеплення в селах до виїзної мобільної бригади можна буде в сімейного лікаря.

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