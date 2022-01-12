На Тернопільщині зафіксували найнижчу температуру від початку зими

Цієї ночі на Тернопільщині синоптики обласного гідрометцентру зафіксували найнижчу температуру повітря в цьому році. Стовпичики термометрів опустилися до 16 градусів морозу. Про це Суспільному розповіла синоптикиня Оксана Озимків.

Температура повітря в області знизилася через арктичний антициклон. Завтра також буде мороз і посилиться вітер. На дорогах, каже Оксана Озимків, буде ожеледиця.

"Ця ніч і ця, яку ми чекаємо, будуть достатньо-таки холодними. Це спричинено саме антициклоном, який розташований на території Тернопільщини. Відповідно, в нічну пору доби, при ясному небі відбувається ще краще вихолодження приземного шару атмосферного повітря і через те ми маємо такі низькі температурні показники. На висотах заходить холодна повітряна маса з арктичних північних широт. Відповідно, це безхмарне небо і спричиняє такі хороші мінуси. Сьогодні по області ми мали від 13 до 16 градусів морозу за даними наших чотирьох метеорологічних станцій. І також за прогнозом на цю добу і на цю ніч ми також чекаємо ще достатньо хороший мінус. В градаціях 10-15-ти градусів морозу", – каже Озимків.

Фото: Тарас Буак/Суспільне Пункт обігріву

Повідомлень про людей з обмороженнями за останню добу не було, розповіла медична директорка Центру екстреної медичної допомоги Ганна Мончак. За словами речника пожежно-рятувальної служби області Сергія Даніліна, на Тернопільщині діє 231 пункт обігріву. Один з них у Тернополі на території благодійного фонду "Карітас". Сюди погрітися разом з дружиною прийшов Володимир Слебедюк.

Фото: Тарас Буак/Суспільне Володимир Слебедюк

"Добре, що зробили таку палатку, бо на вулиці холодно. Ми прийшли, щоб трошки зігрітися, бо ми живемо на вулиці", – каже Слебедюк.

Пункт обігріву на території "Карітасу" відкрили в грудні минулого року. Він працює з 9-ї до 16:30, каже його працівниця Аліна Муц. Жінка розповіла, хто приходить сюди зігрітися.

Фото: Тарас Буак/Суспільне Аліна Муц

"Безпритульні люди, люди самотні, старенькі, а також люди з інвалідністю Тому разом з тим, що ми можемо надати гарячі обіди і дати можливість тут перебути протягом дня в теплих умовах. В нас є пічка і технічні працівники "Карітасу" дбають про те, щоб було тепло, опалюють і протягом дня стараються зберігати плюсову температуру тут в цьому наметі. Також люди мають можливість взяти собі одяг по потребі".

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