Протягом 2021 року в Україні зросла кількість актових записів цивільного стану — тобто реєстрації одружень, розлучень і зміни імен — проти 2020-го. Про це 14 січня повідомило Міністерство юстиції.

Усього за 2021-ий органи державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували понад 1,2 мільйона народжень, змін імені, одружень і розлучень. Якщо порівняти з роком раніше, то збільшилася кількість:

шлюбів (на 46 038 — зараз становить 214 012);

зміни імені (на 3 433 — становить 15 861);

розірвання шлюбу (на 657 — становить 29 587).

Найбільше актів про народження видали в Києві (29 768), Дніпропетровській області (19 687), Львівській області (19 548), Одеській області (19 437) та Харківській області (15 581).

Найбільше шлюбів зареєстрували в Києві (25 301), а також на Дніпропетровщині (понад 18 тисяч), Одещині (15 910), Харківщині (15 458) та Львівщині (13 706). А найбільше розлучень — знову в Києві (1 788), Дніпропетровській (1 367), Чернівецькій (1 069), Харківській (998) та Одеській (946) областях.

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Що відомо

У лютому 2021 року Міністерство юстиції розповіло про найпоширеніші в Україні імена по батькові. Серед них виявилися Миколайович/Миколаївна, Володимирович/Володимирівна та Олександрович/Олександрівна.

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