У Львові розпочався конкурс льодових скульптур. Львівські майстри біля ялинки напроти Оперного театру вирізають фігури на тему "Свято". Цьогоріч участь в конкурсі льодових скульптур беруть 5 майстрів.

Скульптор Денис Шиманський бере участь у конкурсі шостий рік поспіль. Цьогоріч вирізає з льоду скульптуру із назвою "Крилаті танці".

"Багато варіантів було що зробити, я шось зупинився на танці. У кожного є свій варіант. Це буде чотири фігури, які танцюють і верхні фігури, в них руки будуть перетворюватись у крила...Особливість льоду в тому, щоб була мінусова температура. Тоді його дуже просто склеювати. Лід потрібно, адже ти набираєш масу", — каже Денис Шиманський.

Закінчити вироблення льодяних статуй мають 15 січня о 17 годині, тоді ж і виберуть переможця. Льодові скульптури стоятимуть на площі перед оперним театром до 19-го січня.

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