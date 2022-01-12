Побачити, як виглядала Ратуша XVII століття. У Львові створили інтерактивний тур

Як колись виглядали втрачені споруди, зокрема, Ратуша XVII століття, можна побачити поблизу міської ради. Там встановили стенди, на яких є ці пам’ятки. Їх можна побачити, завантаживши додаток.

Аби побачити споруду, потрібно відсканувати площину, де є QR-код. Ратушу можна збільшити чи зменшити. Окрім Ратуші – також можна побачити як колись виглядали Краківська брама, синагога "Золота Роза" та Високий Замок, який зруйнували у ХІХ столітті.

"Ідея була така, щоб це був доступний продукт для туристів і жителів міста. Не просто якийсь Google Play додаток. Ви приходите на "Високий замок", якого не існує. От подумайте про престиж міста – всі приїжджають – йдуть на "Високий замок" – там гора. Наша мета була його відновити", — каже автор ідеї Ігор Ковалишин.

Суспільне Львів Побачити, як виглядала Ратуша XVII століття. У центрі Львова встановили стенди з QR-кодами

Цей інтерактивний тур використовуватимуть екскурсоводи, аби показати туристам, як виглядали втрачені пам’ятки колись.

"Одна із найвідоміших пам’яток міста, на якій акцентується – це "Високий замок", символ міста. Коли ми з гостями піднімаємося на гору і кажемо — там в кущах, якщо захочете можете знайти кусок кам’яної стіни, який залишився — це одна річ. Інша річ, коли ми піднімаємося і за допомогою гаджетів можемо показати об’єм, яка це була споруда, як вона виглядала", — каже туроператор Володимир Качмар.

Оглянути цю виставку на площі Ринок можна до 24 січня. Автор ідеї Ігор Ковалишин хоче, аби ці стенди розмістили на місці втрачених пам’яток.

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