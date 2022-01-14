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КНДР здійснила третє ракетне випробування за 10 днів. Цього разу — за участі двох балістичних ракет
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КНДР здійснила третє ракетне випробування за 10 днів. Цього разу — за участі двох балістичних ракет

Олег Павлюк
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КНДР здійснила третє ракетне випробування за 10 днів. Цього разу — за участі двох балістичних ракет Wong Maye-E / AP

Північна Корея 14 січня здійснила запуск двох балістичних ракет у східному напрямку — це вже третє ракетне випробування Пхеньяна за останні десять днів. Про це повідомляє Yonhap із посиланням на інформацію Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

За даними Сеула, запуски відбулися о 14:41 та 14:52 за місцевим часом. Обидві ракети летіли зі швидкістю, що вшестеро перевищує швидкість звуку, подолавши близько 430 кілометрів на висоті 36 кілометрів. Інші подробиці ракетного випробування наразі невідомі — їх спільно вивчають Південна Корея та США.

"Наразі схоже, що Північна Корея запустила ракети в бік заздалегідь вказаних цілей, щоб оцінити їхню точність. Вважається, що йдеться про низку тестових запусків, спрямованих на покращення точності балістичних ракет малої дальності", — повідомив представник південнокорейського Об’єднаного комітету начальників штабів на умовах анонімності.

Напередодні третього за останні два тижні запуску ракет Північна Корея заявила, що "буде змушена вдатися до сильнішої й конкретнішої реакції" проти США. Вашингтон перед тим, 12 січня, запровадив санкції проти шести громадян КНДР, причетних до ракетної та ядерної програми країни.

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