Північна Корея 14 січня здійснила запуск двох балістичних ракет у східному напрямку — це вже третє ракетне випробування Пхеньяна за останні десять днів. Про це повідомляє Yonhap із посиланням на інформацію Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

За даними Сеула, запуски відбулися о 14:41 та 14:52 за місцевим часом. Обидві ракети летіли зі швидкістю, що вшестеро перевищує швидкість звуку, подолавши близько 430 кілометрів на висоті 36 кілометрів. Інші подробиці ракетного випробування наразі невідомі — їх спільно вивчають Південна Корея та США.

"Наразі схоже, що Північна Корея запустила ракети в бік заздалегідь вказаних цілей, щоб оцінити їхню точність. Вважається, що йдеться про низку тестових запусків, спрямованих на покращення точності балістичних ракет малої дальності", — повідомив представник південнокорейського Об’єднаного комітету начальників штабів на умовах анонімності.

Напередодні третього за останні два тижні запуску ракет Північна Корея заявила, що "буде змушена вдатися до сильнішої й конкретнішої реакції" проти США. Вашингтон перед тим, 12 січня, запровадив санкції проти шести громадян КНДР, причетних до ракетної та ядерної програми країни.

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Що відомо

5 січня представники Південної Кореї та Японії заявили, що КНДР здійснила черговий запуск балістичної ракети зі свого східного узбережжя в напрямку океану. Тим часом президент Південної Кореї Мун Чже-ін відвідав церемонію відкриття залізниці та закликав Північну Корею до мирного діалогу.

11 січня Північна Корея здійснила ще одне випробування, як вона стверджує, гіперзвукової ракети. За випробуванням гіперзвукової ракети спостерігав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. За даними Пхеньяну, гіперзвукова боєголовка вразила встановлену ціль у водах на відстані 1000 км.

Північна Корея перебуває під жорсткими економічними санкціями ООН і країн Заходу через свою ядерну програму. КНДР наполягає, що ядерна зброя потрібна їй для захисту від "зовнішніх ворогів". Спроба 45-го президента США Дональда Трампа досягти з Кім Чен Ином домовленості щодо ядерної програми КНДР провалилася.

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