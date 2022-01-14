На Херсонщині сталась ДТП - п'ятьох людей ушпиталили

14 січня на Херсонщині на автодорозі Одеса – Мелітополь сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувались 5 людей. Їх доправили до лікарні. Одна людина – у реанімації.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

Як написано у повідомленні, через слизьку поверхню автодороги, швидкість мала бути 50-60 км/год. Однак, водій автомобіля "Хюндай" їхав з більшою швидкістю, і під час обгону зіткнувся з автомобілем "Газель". Після цього на мікроавтобус ще наїхав вантажний автомобіль "МАН".

Наразі тривають слідчі дії, поліція встановлює усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Читайте також:

У Херсоні сталась ДТП: легковик зніс електропору

На Дніпропетровщині внаслідок ДТП загорілись ВАЗ і автобус з пасажирами: одна людина загинула

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber