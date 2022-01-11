У Херсоні сталась ДТП: легковик зніс електропору

11 січня у Херсоні в районі автовокзалу сталась дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль зніс електричну опору.

Як розказала Суспільному т.в.о старшої інспекторки пресслужби патрульної поліції у Херсонській області Вікторія Лапіна, ДТП сталась на вулиці полковника Кедровського. Наразі там працюють представники патрульної поліції.

«Водій Мазди СХ-5 збив електроопору, є травмовані. Чоловіка, який був за кермом, доставили до лікарні», - розповіла Лапіна.

Фото: Патрульна поліція Херсонської області

Як розповів заступник начальника відділу комунікації ГУНП в Херсонській області Віталій Байдаров, у водія, 1973 року народження, попередній діагноз - відкрита черепно-мозкова травма. В автомобілі з ним був хлопець 1998 року народження - його не ушпиталили.

На сайті Херсонської міської ради повідомили, що через ДТП тимчасово змінили маршрут тролейбуса №12 - він ходитиме до площі Перемоги.

Окрім патрульних, на місці ДТП наразі працюють представники міського комунального підприємства "Херсонелектротранс".

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