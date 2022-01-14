Юніори франківського "Урагану" — володарі Кубка України

Юніори футзального клубу "Ураган" з Івано-Франківська виграли Кубок України у віковій категорії U-17. У фіналі "дракони" перемогли команду "Фенікс" із Харкова — 4:3. Про це інформують на сайті НФК "Ураган".
У першому матчі групового етапу Кубка України "Ураган" обіграв дитячо-юнацьку спортивну школу Валки з Харківщини — 4:2. Дублями за команду з Івано-Франківська відзначилися Павло Скіцко та Дмитро Федик.
Надалі "дракони" здобули ще дві перемоги. Спершу переграли КДЮСШКомплексна дитячо-юнацька спортивна школа Кам'яні Потоки — 6:2, а завершили "ураганівці" груповий етап розгромною перемогою над дитячим футбольним клубом "Березняки" — 15:0.
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За підсумками групової стадії "Ураган" вийшов до півфіналу. Там команда переграла львівський клуб "Копа" з рахунком 11:0. Хет-трик забив Даміан Запорожан. Андрій Дрекало та Павло Скіцко відзначилися дублями, по голу у ворота суперників забили Олег Кривко, Максим Березовський та Олександр Починок.
У фіналі "дракони" зустрілися з харківським "Феніксом". У першому таймі на гол Андрія Афтанаса з пенальті харків'яни відповіли влучним ударом Ходацького. Опісля автоголом відзначився Дроздов. Зрівняти рахунок франківцям вдалося на 14 хв — забив Даміан Запорожан. Ближче до перерви "Ураган" вдруге вивів уперед Павло Скіцко.
Після відпочинку суперники обмінялися влучними ударами — на гол Ходацького відповів Даміан Запорожан. У підсумку — 4:3, "Ураган" здобув Кубок України у віковій категорії U-17. Команду тренує Іван Данилишин.
Окрім головного трофея, "дракони" перемогли й в індивідуальних номінаціях. Зокрема, Павла Скіцка визнали MVP турніруНайбільш корисний гравець упродовж змагання, Даміан Запорожан став найкращим атакувальним гравцем, Андрія Дрекала визнали найкращим гравцем "Урагану" на Кубку України.
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