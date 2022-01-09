Франківський "Ураган" на Донеччині обіграв місцевий "Де Трейдинг"

Футзальний клуб з Івано-Франківська "Ураган" із рахунком 4:1 переміг команду "Де Трейдинг" із Миколаївки Донецької області. Матч зіграли 9 січня в межах 14 раунду Екстра-ліги України з футзалу. Поєдинок відбувся у льодовому палаці спорту Сєвєродонецька.
Франківці відкрили рахунок на третій хвилині. Даниїл Абакшин "замкнув" передачу від партнера із флангу. На 12 хвилині він забив знову, зігравши на добиванні біля воріт суперника — 0:2.
За три хвилини до завершення першого тайму франківці довели рахунок до розгромного. "Дракони" перехопили м'яч у центрі поля і розіграли комбінацію. Результативним ударом відзначився Назар Швед. До кінця першої половини зустрічі "Де Трейдингу" вдалося відіграти один забитий м'яч. Влучний удар у нижній кут воріт завдав Олег Виставной — 1:3.
У другому таймі франківська команда забила ще один гол, встановивши підсумковий рахунок. Абакшин перехопив м'яч у господарів поля і віддав гольову передачу на Михайла Грицину. Той забив у порожні ворота. У підсумку — 4:1 на користь "Урагану".
Команда із Франківська здобула три очки та піднялася на другу сходинку турнірної таблиці Екстра-ліги України з футзалу. В активі у "драконів" — 36 балів, що на чотири менше, ніж у лідера чемпіонату — херсонського "Продексіма".
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