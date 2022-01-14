До 2050 року у 195 країнах світу буде зафіксовано майже 153 мільйони випадків деменції, частина з яких буде обумовлена курінням, зловживанням алкоголем та нездоровою дієтою.

Відповідне дослідження оприлюднене у медичному журналі The Lancet.

Зокрема, вчені з групи Global Burden of Disease під керівництвом дослідників з Вашингтонського університету в Сіетлі за підтримки Фонду Білла і Мелінди Гейтс проаналізували понад 600 наукових робіт, присвяченій цьому розладу. З огляду на темпи зростання зареєстрованих випадків деменції, вони дійшли висновку, що до середини XXI століття вона стане серйозною проблемою для 195 країн світу.

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Деменція супроводжується порушенням функцій головного мозку, серед яких — здатність запам’ятовувати, думати або ухвалювати рішення. Вона суттєво погіршує якість життя та заважає займатися повсякденною діяльністю.

Дослідники підкреслили, що поки що деменція не піддається лікуванню.

Науковці додали, що деменція незабаром перестане бути хворобою розвинених країн та пошириться у всьому світі. Вони зазначають, що при цьому вікове поширення когнітивних розладів також буде пов’язане із загальним старінням населення та зростанням чисельності старшої вікової групи. Попри це близько семи мільйонів випадків будуть обумовленні нездоровим способом життя людей та шкідливими звичками, серед яких — куріння, зловживання цукром й алкоголем, а також нездорова дієта.

Дослідники наголошують, що для запобігання деменції необхідно дотримуватись здорового способу життя — відмовитись від куріння та обмежити споживання алкоголю, підтримувати розумову та фізичну активність, дотримуватись правильної дієти, а також контролювати кров’яний тиск і рівень холестерину.

За прогнозом науковців, у державах Західної Європи кількість випадків деменції буде істотно нижчою, ніж в Африці та на Близькому Сході. Фахівці прогнозують, що жінок, які страждають на деменцію, до зазначеного терміну буде більше, ніж чоловіків.

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