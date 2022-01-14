Черкасець Андрій Швецов став почесним донором у 29 років

Черкасець Андрій Швецов отримав звання "Почесний донор України" у 29 років. 14 січня чоловік у 68-ме безоплатно здав плазму у Центрі крові. Розповів Суспільному, що так хоче врятувати чиєсь життя.

Андрій розповів, що вперше здав кров у 18 років.

"Це було для мене більш цікавістю, дізнатися, що відчуває моя мати. А моя мати донор, тож я хотів дізнатися, що вона відчуває, як це відбувається і що це таке".

Якоїсь соціальної значущості у своєму донорстві, зізнається Андрій, спершу не розумів, тому на деякий час цю справу полишив. Аж допоки не влаштувався на роботу.

"На той час це був юнацький максималізм – спробувати все, вже потім я зрозумів, що це соціально важливо. Дуже багато було моментів, коли людям, працівникам і в взагалі стороннім людям потрібна була допомога. Тоді вже я цією проблемою пройнявся", – розповів Андрій.

Втім із 2017 року чоловік кров здає постійно.

"Здавав цільну кров. Звісно маю огріхи: ще в часи студентства тричі за всю свою практику я здав платно. І, чесно кажучи, відчував я себе досить не комфортно, чисто психоемоційно. Не приємно якось, що я здавав за гроші. Тоді не те відчуття, що це не повноцінна допомога суспільству".

Суспільне Черкаси Андрій Шевцов здає плазму

Тривалий час Андрій здавав лише цільну кров. Згодом зрозумів для себе значення донорства плазми:

"Донорство плазми дійсно більш необхідне для тих, хто цього потребує, це онкохворі діти, пацієнти з опіками, жінки в пологових, які важко переносять вагітність і я зрозумів, що банально я можу набагато більше врятувати життів користуючись з швидкості та об'єму, бо кров здається 465 мл один раз на два місяці, а плазма – 800 і раз на два тижні".

Нині Андрій, живе за принципом – поспішай робити добро людям. Тому й ліг в крісло в 68-ме, аби здати плазму. Про що роздумує лежачі на донації, ділиться з нами:

"Задумуєшся про необхідність донорства та його суть, як для мене, це один із найкращих способів добровільної, безкорисної допомоги як окремо взятій людині, так і для суспільства в цілому", – додав чоловік.

Суспільне Черкаси

Втім, того дня (14 січня – ред.), ще й здійснилася мрія Андрія. Йому як почесному донору показали залаштунки – діагностичну лабораторію.

"Мені було неймовірно цікаво побачити весь шлях моєї проходження моєї крові і я дуже задоволений тим, що я побачив", – поділився донор.

Посвідчення почесного донора України не привід зупинятися, додав Андрій та зауважив, що й надалі допомагатиме іншим.

Що відомо

Щоб отримати звання "Почесний донор України" потрібно безоплатно здати кров 40 разів або 60 – плазму, розповіла Суспільному заступниця директора з якості обласного центру крові Тетяна Портянко.

Звання заслуженого донора можна отримати, здавши кров 100 разів або 120 разів — плазму.

За статистикою, один донор крові може врятувати життя трьох людей. Щороку в Україні донорами стає близько півмільйона людей.

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