Черкасець Андрій Швецов став почесним донором у 29 років

Черкасець Андрій Швецов отримав звання "Почесний донор України" у 29 років. 14 січня чоловік у 68-ме безоплатно здав плазму у Центрі крові. Розповів Суспільному, що так хоче врятувати чиєсь життя.
Андрій розповів, що вперше здав кров у 18 років.
"Це було для мене більш цікавістю, дізнатися, що відчуває моя мати. А моя мати донор, тож я хотів дізнатися, що вона відчуває, як це відбувається і що це таке".
Якоїсь соціальної значущості у своєму донорстві, зізнається Андрій, спершу не розумів, тому на деякий час цю справу полишив. Аж допоки не влаштувався на роботу.
"На той час це був юнацький максималізм – спробувати все, вже потім я зрозумів, що це соціально важливо. Дуже багато було моментів, коли людям, працівникам і в взагалі стороннім людям потрібна була допомога. Тоді вже я цією проблемою пройнявся", – розповів Андрій.
Втім із 2017 року чоловік кров здає постійно.
"Здавав цільну кров. Звісно маю огріхи: ще в часи студентства тричі за всю свою практику я здав платно. І, чесно кажучи, відчував я себе досить не комфортно, чисто психоемоційно. Не приємно якось, що я здавав за гроші. Тоді не те відчуття, що це не повноцінна допомога суспільству".
Тривалий час Андрій здавав лише цільну кров. Згодом зрозумів для себе значення донорства плазми:
"Донорство плазми дійсно більш необхідне для тих, хто цього потребує, це онкохворі діти, пацієнти з опіками, жінки в пологових, які важко переносять вагітність і я зрозумів, що банально я можу набагато більше врятувати життів користуючись з швидкості та об'єму, бо кров здається 465 мл один раз на два місяці, а плазма – 800 і раз на два тижні".
Нині Андрій, живе за принципом – поспішай робити добро людям. Тому й ліг в крісло в 68-ме, аби здати плазму. Про що роздумує лежачі на донації, ділиться з нами:
"Задумуєшся про необхідність донорства та його суть, як для мене, це один із найкращих способів добровільної, безкорисної допомоги як окремо взятій людині, так і для суспільства в цілому", – додав чоловік.
Втім, того дня (14 січня – ред.), ще й здійснилася мрія Андрія. Йому як почесному донору показали залаштунки – діагностичну лабораторію.
"Мені було неймовірно цікаво побачити весь шлях моєї проходження моєї крові і я дуже задоволений тим, що я побачив", – поділився донор.
Посвідчення почесного донора України не привід зупинятися, додав Андрій та зауважив, що й надалі допомагатиме іншим.
Що відомо
- Щоб отримати звання "Почесний донор України" потрібно безоплатно здати кров 40 разів або 60 – плазму, розповіла Суспільному заступниця директора з якості обласного центру крові Тетяна Портянко.
- Звання заслуженого донора можна отримати, здавши кров 100 разів або 120 разів — плазму.
- За статистикою, один донор крові може врятувати життя трьох людей. Щороку в Україні донорами стає близько півмільйона людей.
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