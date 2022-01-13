"Кожен третій потрапляє у травматологію через ожеледицю", – черкаський лікар

Нині кожен третій пацієнт потрапляє до травматологічного відділення через ожеледицю, розповів Суспільному заступник керівника Черкаської лікарні швидкої меддопомоги Віталій Григор’єв.

Послизнувся дорогою додому та впав. Так травмувався пенсіонер Володимир Лила. Перехожі викликали "швидку". У чоловіка виявили перелом кисті й прооперували.

"Там де магазини по бульвару Шевченка – там нормально. А там де приватний сектор і територія комунальників – дороги не чистять", – зауважив чоловік.

Віра Федорова травмувалася коли йшла на роботу. Не збагнула, розповіла жінка, як це сталося:

"Упала на праву сторону. Оформили на стаціонар. Сказали, що треба робити операцію, бо серйозний перелом. Після операції почуваюся добре, наче нічого й не було".

Суспільне Черкаси

Черкасець Віталій Могила упав біля вокзалу.

"Зробили рентген, наклали гіпс", – розповів чоловік.

Таких пацієнтів у травматологічному відділенні не бракує. Із пів сотні хворих третина мають переломи через ожеледицю, зауважив заступник директора Третьої міської лікарні Черкас Віталій Григор'єв. Травми у людей різні: ногу підвернув, на руку впав:

"За день у середньому десятеро людей. Це удвічі більше, ніж зазвичай. Відділення працює в інтенсивному режимі, буває, що і до двох годин ночі операції. Але в такому режимі ми можемо прийняти людину, прооперувати її і наступного дня відпустити додому".

Суспільне Черкаси

За тротуари в негоду відповідальні підприємці – власники територій, управлінська компанія та підприємство "ЧЕЛУАШ", розповів керівник останнього Олексій Мельник:

"Це зона відповідальності приватних підприємців, ресторанів, магазинів. Якщо це ОСББ, то біля будинку і вздовж дороги – це їхня зона відповідальності. Або ж управлінської компанії".

На балансі "ЧЕЛУАШУ" – бульвар Шевченка та інші алеї, додав він.

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