Підозрюваний у вбивстві ужгородки під час засідання суду визнав свою вину. На засіданні чоловіку обрали запобіжний захід — 60 діб під вартою без можливості внесення застави. Таке рішення прийняв суддя Ужгородського міськрайонного суду Андрій Іванов.

Під час судового засідання чоловік сказав, що посварився з 37-річною жінкою, з якою мав стосунки.

"Вона погрожувала, що зателефонує до дружини і розповість про нас, хотіла, щоб я розійшовся з дружиною і залишився з нею. Я офіційно розлучений. Але з дружиною жили разом. Я цього не хотів навмисно робити, я цього не хотів", — сказав він.

Суспільне Закарпаття

Ужгородська окружна прокуратура просила застосувати до підозрюваного тримання під вартою без можливості внесення застави, розповів прокурор Артем Толочко.

"Клопотання вмотивоване тим, в частині без визначення застави, що особа підозрюється вчиненні кримінального правопорушення пов’язаного із насильством", — сказав прокурор.

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Андрій Іванов сказав: "Слідчий суддя постановив обрати: підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною статті 115, частиною статті 185 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 днів, а саме до 14 березня 2022 року без визначення розміру застави".

За словами судді, оскаржити рішення можуть протягом 5 днів. Адвокат підозрюваного коментувати рішення суду відмовився. Сказав, що не має чого додати, і присутні на засіданні усе чули і бачили.

Що відомо:

Тіло 37-річної ужгородки виявили 12 січня на горищі будинку, де вона проживала. У вбивстві підозрюють 30-річного жителя Виноградова. Його затримали того ж дня за місцем проживання. У його помешканні знайшли документи та речі вбитої. Того ж дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та крадіжці речей жінки. Чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

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