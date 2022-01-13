Вбивство жінки в Ужгороді: підозрюваного затримали поліцейські — джерело

Ужгородку, яку розшукували поліцейські, знайшли мертвою ввечері 12 січня. Інформацію Суспільному підтвердила речниця Головного управління Національної поліції у Закарпатській області Тетяна Щоголєва. З власних джерел Суспільному підтвердили, що підозрюваного у вбивстві затримали.

Жінка зникла наприкінці минулого року. За словами речниці, поліцейські відкрили кримінальне провадження та ведуть слідство.

"Решта інформації на даний момент — це справа розслідування. Ми повідомимо деталі трошки згодом", — повідомила Тетяна Щоголєва.

З власних джерел в поліції Суспільному повідомили, що ймовірний вбивця вдарив дівчину і задушив пакетом, після чого витяг на горище. Можливо, працював не сам.

Заяву до поліції про зникнення дівчини написали 10 січня. Через телефон дівчини підозрюваний здійснював переписку із знайомими, надсилаючи фото з відпочинку у Єгипті.

Ці світлини з Інтернету, їх зокрема використовували медіа для ілюстрації своїх новин.

Що відомо:

Інформацію про зникнення жінки її знайомі та колеги у соціальних мережах. У повідомленнях про розшук зазначили, що вона зникла 30 грудня.

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