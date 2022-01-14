Закарпатця, якого підозрюють у вбивстві ужгородки, взяли під варту

30-річному закарпатцю, якого підозрюють у вбивстві ужгородки, 14 січня Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід. Чоловік перебуватиме 60 діб під вартою без можливості внесення застави, — розповіла кореспондентка Суспільного з місця події.
Прокурор на судовому засіданні наполягав на триманні підозрюваного під вартою без можливості внесення застави. Адвокат підозрюваного Роман Моняк наполягав на домашньому арешті з браслетом.
У вбивстві 37-річної ужгородки підозрюють 30-річного жителя Виноградова. Його затримали 12 січня за місцем проживання. Того ж дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві 37-річної ужгородки та крадіжці її речей. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення воліПозбавлення волі – це такий вид покарання, при якому людина повністю ізолюється від суспільства в установах закритого типу..
Підозрюваний у вбивстві ужгородки під час засідання суду визнав свою вину. Розповів: посварився з 37-річною жінкою, з якою мав стосунки. "Вона погрожувала, що зателефонує до дружини і розповість про нас, хотіла, щоб я розійшовся з дружиною і залишився з нею. Я офіційно розлучений. Але з дружиною жили разом. Я цього не хотів навмисно робити, я цього не хотів".
Що відомо:
- Ужгородка зникла 30 грудня 2021 року. Через телефон дівчини невідомі здійснювали переписку із знайомими, надсилаючи фото з відпочинку у Єгипті. Ці світлини з Інтернету, їх зокрема використовували медіа для ілюстрації своїх новин.
- Заяву до поліції про зникнення жінки написала подруга 10 січня. Тіло жінки 12 січня правоохоронці виявили на горищі будинку, де вона проживала. Причина смерті — удушення. Також на її тілі виявили травми та переломи.