Закарпатця, якого підозрюють у вбивстві ужгородки, взяли під варту

30-річному закарпатцю, якого підозрюють у вбивстві ужгородки, 14 січня Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід. Чоловік перебуватиме 60 діб під вартою без можливості внесення застави, — розповіла кореспондентка Суспільного з місця події.

Прокурор на судовому засіданні наполягав на триманні підозрюваного під вартою без можливості внесення застави. Адвокат підозрюваного Роман Моняк наполягав на домашньому арешті з браслетом.

У вбивстві 37-річної ужгородки підозрюють 30-річного жителя Виноградова. Його затримали 12 січня за місцем проживання. Того ж дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві 37-річної ужгородки та крадіжці її речей. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Підозрюваний у вбивстві ужгородки під час засідання суду визнав свою вину. Розповів: посварився з 37-річною жінкою, з якою мав стосунки. "Вона погрожувала, що зателефонує до дружини і розповість про нас, хотіла, щоб я розійшовся з дружиною і залишився з нею. Я офіційно розлучений. Але з дружиною жили разом. Я цього не хотів навмисно робити, я цього не хотів".

Що відомо:

Ужгородка зникла 30 грудня 2021 року. Через телефон дівчини невідомі здійснювали переписку із знайомими, надсилаючи фото з відпочинку у Єгипті. Ці світлини з Інтернету, їх зокрема використовували медіа для ілюстрації своїх новин.

Заяву до поліції про зникнення жінки написала подруга 10 січня. Тіло жінки 12 січня правоохоронці виявили на горищі будинку, де вона проживала. Причина смерті — удушення. Також на її тілі виявили травми та переломи.

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