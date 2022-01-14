Фестиваль "Бетлегемська зірка" провели 14 січня у селі Сторожниця Ужгородського району. Він розпочався близько 10-ї години в центрі села. Начальниця відділу культури Холмківської громади Олеся Дубенко розповіла: такий захід проводять уперше. За її словами, приїхали 22 колективи. Долучилися церковні хори, ансамблі та колядницькі групи.

Суспільне Закарпаття

О 9:45 учасники фестивалю колядок почали збиратися у центрі села Сторожниця. Прийшла і Тетяна з дитячим церковним колективом із села Шишлівці в Ужгородському районі.

"Виконуємо 3 колядки: "Ой в садочку голубочку", "Бог ся рождає" і "Нова радість стала". – Це автентичні для вашого села колядки? – Так. У нас їх колядують, але одну колядку ми впровадили. Вона нетутешня — "Ой в садочку голубочку". Вона походить із Великоберезнянського району, звідки мої батьки, батьки мого чоловіка родом. Несемо радість народу про те, що Ісус Христос народився. Славімо Його".

Суспільне Закарпаття

В костюм ангела вбрана учасниця фестивалю Ангеліна Гомокі. Каже: вона і ще три учасниці мають ці ролі.

"Ще двоє дівчат чекають нас у будинку культури, — сказала вона. — Знаємо ці колядки з самого дитинства, колядуємо щороку їх: "Нова радість стала"… Вирішила долучитися, тому що це дуже цікаво для мене і не щороку бувають такі фестивалі у нас".

У фестивалі бере участь і колектив вчителів Коритнянського ліцею. Їх зібралося 15, каже директорка закладу Мар’яна Гайду.

"Це наші колядки, які виконувалися ще з давніх часів: "Небо і земля", "У Віфлеємі новина" і "Нова радість стала"", — розповіла вона.

Суспільне Закарпаття

О 10:00 рушили селом, колядуючи "Нова радість стала". Андрій з Ужгорода грає роль Чорта у бетлегемі села Сторожниця.

"Я Буба. Це, можна сказати, Чорт. – Ваша місія лякати? – Залякувати ангеликів, пастирів. Я вже третій рік підряд беру участь у Бетлегемі. І це дуже для мене класно це святкувати. Ми будемо відтворювати сцену прославлення Ісуса Христа, що він народився".

Колядники зупинилися біля будинку культури, адже там вирішили провести фестиваль колядок "Бетлегемська зірка". За словами начальниці відділу культури Холмківської громади Олесі Дубенко, кожен колектив мав на виступ 15 хвилин.

"Це велике село, тут збереглися традиції колядування, — сказала вона. — Коли ми подали у відкритий простір афішу про проведення фестивалю, до нас почали звертатися з питанням: чи можуть брати участь колективи з інших громад. І ми вирішили зробити відкритий фестиваль. Це Берегівщина, Хустщина, Великоберезнянщина, Ужгородщина. Це Сюртівська громада, Вилоцька, Зарічанська, Середнянська, наша Холмківська…"

Суспільне Закарпаття

Ансамбль Холмківської громади — 10-ті за списком учасників. Виконували колядки словацькою, українською та угорською мовами, – розповіла керівниця ансамблю Вікторія Балог.

"Холмківська громада дуже цікава. Тому що тут є словацькі села, як ви знаєте Йовря – це Сторожниця. Тут колядують словацькою мовою. Холмок – там переважно угорці колядують. Там колядують угорською мовою. Українські колядки характерні й для Миная, Розівки. Для всіх наших сіл Холмківської ТГ. До Водохреща можна колядувати. Тому ми колядуємо вже два тижні", — розповіла Вікторія Балог.

Загалом у фестивалі колядок взяли участь 22 колективи Закарпаття.

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