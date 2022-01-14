Глечики, праски, дитячі люльки, автентичний одяг, старовинні рушники та ще пів тисячі експонатів українських традиційних речей. Таку світлицю відкрили в селі Скориківка, що на Золотоніщині, розповіла Суспільному староста села Тетяна Скорик.

За словами Тетяни Скорик, ідею виношували десять років, а реалізувати її вдалося в грудні 2021 року. Речі збирали по всьому району.

Суспільне Черкаси Староста села Скориківка Тетяна Скорик

"Люди старшого покоління приходять та просто ніби завмирають. Там хтось бачить свою молодість, хтось бачить рушничок своєї мами чи бабусі, і якісь згадки вже, навіть вголос починають розповідати, хто що знає. Молодше покоління, звичайно, трішки з подивом на це дивляться", – прокоментувала староста.

У коридорі Будинку культури розвішені вишиті рушники. Їх півтори сотні. Це лише ті, які встигли реставрувати, розповіла місцева жителька Валентина Пономаренко. Вона збирала рушники 50 років і передала в музей, аби кожен побачив їхню унікальність.

Суспільне Черкаси Жителька Скориківки Валентина Пономаренко збирала рушники 50 років

Суспільне Черкаси Валентина Пономаренко в сільському музеї

"Ось півники, які будять зранку. Тут теж символічне дерево роду. І написано, хто шив: Харитина. Він вже, бачите, не витримує за часом, але він дуже такий цікавий. Є 57 року, але це новіший. Раніше рушники шили червоно-чорним, як доля. Є вигаптувані, це не вирізано, це треба було так вишити", – розповіла пані Валентина.

Суспільне Черкаси Українські традиційні вишиті рушники

Суспільне Черкаси Український вишитий рушник

16 жіночих вишитих сорочок та п'ять чоловічих представлені в іншій кімнаті. Автентичний одяг займає особливе місце, зауважила жителька.

"Ця сорочка десь 1920-го року, а можливо, ще й раніше, бо у 17 років моя бабуся вже вийшла заміж. Є повністю автентичний костюм: тут і сорочка, не вишиванка, а сорочка. Керсетка і спідниця — справжня, автентична. Під цю спідницю ще одягався під’юпник, так, щоб вишивка ще й виглядала з-під спідниці", – розповіла Валентина Пономаренко.

Вона додала, що вдалося зберегти й верхній одяг.

"На зиму одягали молодички або дівчата жупанчики. А є ще в нас є весняно-осінній — не теплий", – зауважила пані Валентина.

Суспільне Черкаси Жупан

За її словами, серед речей побуту є бочка для замочування білизни, яку називали жлукто:

"Кидали сюди одяг, знімали з себе, кидали, засипали попелом, заливали водою, і воно намокало, аж потім прали. І бочка ця довбанка, вона видовбана із верби".

Суспільне Черкаси Стародавня колиска

Також є речі, які нагадують дитинство, додала жінка.

"Колиска, це ще мене такій колисали. З цим ходили в поле, воду брали, коли жали, косили. Макітра, звичайно, для вареників. На качалку намотувався рушник отак, ви уявіть, як прасували. Потім клали на стіл оце і починали отак качати", – розповіла пані Валентина.

До світлиці передала і свої рушники, зауважила місцева жителька Віра Глива.

Суспільне Черкаси Віра Глива до світлиці передала власні рушники

"Оце я вишивала рушник, коли одружувався син, то з хлібом і сіллю їх зустрічала з невісткою. Хай бачать люди, хай воно звеселяє цю оселю, хай буде на згадку, щоб всі бачили та пам’ятали нас", – розповіла пані Віра.

Тут влаштовують і репетиції творчих колективів села. Речі з кімнати використовують як реквізит на сцені, зауважила Валентина Пономаренко.

"Ми що хоч на сцену виносили: і горщики, і кошики, і прядки", – додала вона.

Марія Левицька одягає український одяг на репетиції. Так більше занурюється в атмосферу минулого.

Суспільне Черкаси Марія Левицька в українському вбранні з музею

"На мені одягнена старовинна сорочка, керсетка, спідниця і фартух. Це мені подобається, тому що це наше минуле, і в це мені подобається заглиблюватися більше", – зазначила Марія.

Суспільне Черкаси Музейні експонати

Місцева жителька Єлизавета Худякова розповіла, що в музеї найбільше сподобалися речі побуту.

Суспільне Черкаси Жителька села Єлизавета Худякова

"Мені було цікаво слухати, чиї це були речі, як їх використовували, які вони давні", – додала вона.

Староста Тетяна Скорик додала, що вони планують збирати експонати й надалі.

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